Söndürme filomuz dünya lideri! Alevlere karşı 145 helikopter, 28 uçak, 14 İHA

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Türkyılmaz, Türkiye’nin söndürme uçak, helikopter ve İHA filosuyla dünya lideri olduğunu kaydetti. Türkyılmaz, köylerde başlayıp ormana uzayan yangınlarda da sorumlu olan belediyelerin yeterli ekipman ve teknik donanımı bulunmadığını vurguladı.

ESMA ALTIN - Biri sönmeden diğer başlayan yangın fırtınası birçok şüpheli soru işaretine sebep oldu. Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz da gazetemize gündeme gelen tartışmalı soruların cevaplarını değerlendirdi. Türkyılmaz, iklim değişikliğinin orman yangınlarına zemin hazırlamasına rağmen yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu kaydetti.

Yangınların tamamına yakınının kontrol altına alındığını dile getiren Türkyılmaz, söndürme çalışmalarında teknik bir eksiklik olmadığının altını çizdi. Son 10 yılın en sıcak haziran ayının yaşandığını dile getiren Türkyılmaz, temmuz ve ağustos aylarında daha da artacak hava sıcaklıklarına dikkat çekerek, “Önümüzdeki hafta yangın yaşanan bölgelerde sıcaklığın 44 derecelere ulaşacağı öngörülüyor. 35 derecenin üstü sıcaklık; 30-40 km hızında rüzgar ve yüzde 30’un altında nem yangına uygun ortam demektir” dedi.

Orman yangınlarını söndürmek için tarihin en iyi hava filosunun sahada görev yaptığını aktaran Türkyılmaz, “Türkiye’nin yüzde 30’luk orman alanı için her türlü tedbir alınmış durumda. Hava filosunda 145 helikopter, 28 uçak, 14 İHA bulunuyor. Dünya lideri noktasında hava gücüne sahibiz. Yine makine ekipmanı itibarıyla yeterli miktarda makinemiz bulunuyor” diye konuştu.

BELEDİYELER SORUMLU

Orman yangınlarının ortaya çıkmasındaki en büyük sebeplerden birinin de kırsal alanlarda meydana gelen yangınlar olduğuna dikkat çeken Türkyılmaz, kırsal alanlardaki yangınların sorumluluğunun belediyelerde olduğunu ancak büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin bu yangınlara müdahale edebilecek ekipman ve teknik donanıma sahip olmadığını belirtti.

Türkyılmaz, “Buca yangını tamamen bir fabrikanın kaynak makinesinden çıkan alevin otlara sıçrayıp oradan da ormana yayılmasıyla oldu. Çeşme yangını tamamen kırsal alanda çıktı ve ormana sıçradı. Bu yıl çıkan 3 bin 49 yangının 1741 tanesi orman dışı kırsal alanından, 1308’i ormandan çıkıyor. Bu da yüzde 30’luk orman alanını aşarak neredeyse yüzde 90 oranında bir coğrafyayı kontrol altında tutmak zorunda kaldığımızı ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Yanan orman alanlarının imara açıldığına yönelik iddiaları ise sert bir şekilde eleştiren Türkyılmaz, Anayasa’nın 169’uncu maddesine atıfta bulunarak şöyle konuştu:

"Orman yangınlarında yanan alanlar ormanlaştırılmak dışında hiçbir maksatta kullanılamaz. Bu, anayasa ile hükme bağlanmış. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kanun yok. Hiçbir siyasi iktidarın yönetiminde yanan orman alanının bir metrekaresi bile ormanlaştırma maksadı dışında kullanılmamıştır. Ama hâlâ kalkıp o yanan alanlar ormanlaştırılmak dışında imara açılacak iddiasında bulunanlar, bu bilgiyi bile bile söylüyorlarsa haindir."

Türkyılmaz alınabilecek ilave tedbirler konusunda da yeni projeler ve yeni konseptler geliştirmek ile insan kaynağı açığının giderilmesi gerektiğini kaydetti. Bu arada son altı senede çıkan orman yangınlarında toplam 227 bin 610 hektarlık alan yandı. Yanan yerlere 7,5 milyar fidan dikildi.