Sosyetik ailede yüzlerce milyonluk miras kavgası! İş adamı yeğenden 2 teyzesine şok suçlama

Türkiye'nin ünlü demir-çelik sanayicilerinden iş adamı İhsan Bayrakçı 1984'te hayatını kaybetmiş; tüm malvarlığı da eşi Sözan Bayrakçı ile üç kızı Birnur, Bilge ve Bisan'a kalmıştı.

DAVA AÇTI, ANNEANNEYE VASİ ATANDI

Ancak aile içinde büyük bir miras kavgasının yaşandığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Bisan Siral 2019'da hayatını kaybetti. Bisan Siral'ın iş adamı oğlu Kerem Siral, akıl sağlığını öne sürerek anneannesi Sözan Bayrakçı'nın mal varlığının korunarak yönetilmesi ve vasi atanması için dava açtı. Mahkeme, 12 Kasım 2024'te davanın kabulüne ve Sözan Bayrakçı'ya vasi atanmasına karar verdi.

TEYZELERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

92 yaşındaki Bayrakçı vasi tarafından yönetilirken, Kerem Siral 11 Nisan 2025'te anneannesi Sözan Bayrakçı'ya vasi atanmasının ardından banka hesaplarının boşaltıldığı ve usulsüz sağlık raporu alınarak vekaletname çıkarıldığı öne sürdü. Teyzeleri hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Siral, teyzeleri Birnur Mermer ve Bilge Gündemir'in 320 milyon lirayı bölüştüklerini, kira gelirlerini de kendi hesaplarına aktardıklarını iddia etti.