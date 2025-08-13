Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sosyetik ailede yüzlerce milyonluk miras kavgası! İş adamı yeğenden 2 teyzesine şok suçlama

Sosyetik ailede yüzlerce milyonluk miras kavgası! İş adamı yeğenden 2 teyzesine şok suçlama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyetik ailede yüzlerce milyonluk miras kavgası! İş adamı yeğenden 2 teyzesine şok suçlama
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü iş adamı İhsan Bayrakçı’nın torunu Kerem Siral, vasi atanan 92 yaşındaki anneannesi Sözan Bayrakçı’nın 320 milyon liralık mal varlığının 2 teyzesi tarafından bölüşüldüğünü öne sürerek dava açtı. Sosyetik ailedeki miras kavgasının detayları gündem oldu.

Türkiye'nin ünlü demir-çelik sanayicilerinden iş adamı İhsan Bayrakçı 1984'te hayatını kaybetmiş; tüm malvarlığı da eşi Sözan Bayrakçı ile üç kızı Birnur, Bilge ve Bisan'a kalmıştı.

Sosyetik ailede yüzlerce milyonluk miras kavgası! İş adamı yeğenden 2 teyzesine şok suçlama - 1. Resim

DAVA AÇTI, ANNEANNEYE VASİ ATANDI

Ancak aile içinde büyük bir miras kavgasının yaşandığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Bisan Siral 2019'da hayatını kaybetti. Bisan Siral'ın iş adamı oğlu Kerem Siral, akıl sağlığını öne sürerek anneannesi Sözan Bayrakçı'nın mal varlığının korunarak yönetilmesi ve vasi atanması için dava açtı. Mahkeme, 12 Kasım 2024'te davanın kabulüne ve Sözan Bayrakçı'ya vasi atanmasına karar verdi.

Sosyetik ailede yüzlerce milyonluk miras kavgası! İş adamı yeğenden 2 teyzesine şok suçlama - 2. Resim

TEYZELERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

92 yaşındaki Bayrakçı vasi tarafından yönetilirken, Kerem Siral 11 Nisan 2025'te anneannesi Sözan Bayrakçı'ya vasi atanmasının ardından banka hesaplarının boşaltıldığı ve usulsüz sağlık raporu alınarak vekaletname çıkarıldığı öne sürdü. Teyzeleri hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Sosyetik ailede yüzlerce milyonluk miras kavgası! İş adamı yeğenden 2 teyzesine şok suçlama - 3. Resim

Siral, teyzeleri Birnur Mermer ve Bilge Gündemir'in 320 milyon lirayı bölüştüklerini, kira gelirlerini de kendi hesaplarına aktardıklarını iddia etti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Vicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti! Polis kılığına girdiler, çocuğun ameliyat parasını aldılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti! Polis kılığına girdiler, çocuğun ameliyat parasını aldılar - GündemVicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti! Polis kılığına girdiler, çocuğun ameliyat parasını aldılarÖzel harekat operasyonunda hayrete düşüren olay! Yakalandığı yer pes dedirtti - GündemÖzel harekat operasyonunda hayrete düşüren olayÇanakkale yangınında hayret ettiren görüntü! Dedesinden kalma arazi yanmadı, sebebi... - GündemÇanakkale yangınında hayret ettiren görüntü!11 kent için sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli gelecek, aralarında İstanbul da var - GündemÇok kuvvetli gelecek, aralarında İstanbul da var16 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 29 kişi tutuklandı - Gündem16 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 29 kişi tutuklandıİzmir'de orman yangını kontrol altında! - Gündemİzmir'de orman yangını kontrol altında!
Sonraki Haber Yükleniyor...