26 Aralık 2023 02:36 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 02:38

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Toplantıya İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek istişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ve birçok sivil toplum kuruluşu (STK) üyesi katıldı. Basın toplantısında Bilal Erdoğan “Bir yandan şehitlerimiz, bir yandan Filistin’de olup bitenler. Aslında 1 Ocak buluşmamızda biz bunların birbirinden bağlantısız olmadığının farkında olduğumuzu da haykırmak istiyoruz. Dolayısıyla arzu ediyoruz ki, hem şehitlerimizi rahmetle yâd etmek hem de Gazze’de olup bitenlerle, Filistin’de olup bitenlerle bu terörist eylemlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu hatırlatmak için 1 Ocak’ta buluşacağız. Bir yandan sabah namazları çevredeki camilerde kılınıp şehitlerimiz orada anılacak. Onlar için okunan hatimlerin duaları yapılacak. Ondan sonra da hep birlikte o camilerden Galata Köprüsü’ne doğru yürünecek ve dünyaya yeni yılın ilk sabahında güçlü bir mesaj Türkiye’den gidecek” dedi.



TÜGVA Başkanı Beşinci de “Ben sen o demeden bütün milletimizi bu büyük günde, bu anlamlı günde Galata Köprüsü’ne bekliyoruz” diye konuştu.

