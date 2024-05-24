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Suç makinası yakalandı, Ankaralılar rahat bir nefes aldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Suç makinası yakalandı, Ankaralılar rahat bir nefes aldı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Suç Makinesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan hakkında aranma kararı bulunan kadın yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın 100 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde yakalanan bir kadın adeta suç makinası çıktı. Hakkında hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan aranma kararı olan ve bir süredir yakalanmasına yönelik çalışmalar yapılan Ç.U. isimli şahsın adresine yapılan baskın sonuç verdi.

DİLE KOLAY… TAM 100 YIL

Etimesgut İlçesinde olabileceğine yönelik bilgiler elde edilmesi sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Bu kapsamda şüpheli Ç.U. yakalanarak gözaltına alınırken toplamda 100 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli Ç.U. isimli kadın şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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