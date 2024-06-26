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Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde korkutan yangın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi&#039;ndeki iş yerinde korkutan yangın
Sultangazi, Yangın, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Sanko Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İstanbul Sultangazi'deki Sanko Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Sanayi sitesinde bulunan bir işyerinin çatısında çıkan yangın için bölgeye ekipler sevk edildi.

Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde korkutan yangın - 1. Resim

SANKO SANAYİ SİTESİ'NDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Sanayi sitesinden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri korkutucu alevlere müdahale ediyor.

Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde korkutan yangın - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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