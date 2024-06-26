Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde korkutan yangın
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Sanko Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
İstanbul Sultangazi'deki Sanko Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Sanayi sitesinde bulunan bir işyerinin çatısında çıkan yangın için bölgeye ekipler sevk edildi.
SANKO SANAYİ SİTESİ'NDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Sanayi sitesinden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri korkutucu alevlere müdahale ediyor.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı