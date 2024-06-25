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Ankara'da otluk alan yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı, dükkan ve evler yandı

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Haber, Son Dakika, Ayrıntı, Haber

Gündem Haberleri

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini sardı. Yangında şu ana kadar 2 ev ile 1 kıraathane alevlere teslim oldu.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Pazar Mahallesi’nde boş arazisinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yerleşim yerine ulaştı.

2 EV VE KIRAATHANE YANDI

Yangın Hacı Ahmet Uzunoğlu ve ailesine ait bitişik 2 eve ve bir kıraathaneye sıçradı. Mahalle sakinleri alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

YARALANAN OLMADI

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ölü ve yaralı olmazken, 2 ev ve 1 kıraathane kullanılmaz hale geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
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