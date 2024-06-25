Ankara'da otluk alan yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı, dükkan ve evler yandı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 25 Haziran 2024 22:34 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 22:48 - Güncelleme:

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini sardı. Yangında şu ana kadar 2 ev ile 1 kıraathane alevlere teslim oldu.