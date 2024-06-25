Tüpler bomba gibi patladı, yangın eve sıçradı! Bursa'da korku dolu anlar

Bursa'da bir barakada 3 tüpün patlaması sonucunda çıkan yangın, bir eve sıçradı. Patlama sonucu çıkan yangında ev alevlere teslim oldu, vatandaşlar sokağa akın etti. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, dron ile saniye saniye kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir barakada 3 tüpün patlaması, adeta faciaya yol açtı. Olay, Geçit Mahallesi 330. Sokak'ta meydana geldi.

3 TÜP BOMBA GİBİ PATLADI

Edinilen bilgiye göre, boş arazide bulunan barakada bulunan 3 tüp henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bomba gibi patladı. Patlama sesi sonrası çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN EVE SIÇRADI

Barakada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek eve sıçradı. Yangında, otluk alanda bulunan tahta baraka kül oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yangında, 2 kişi dumandan hafif etkilendi. Öte yandan, tüplerin patlamasıyla meydana gelen gürültü nedeniyle, çok sayıda vatandaş sokağa döküldü.