Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle bir programda kentteki su kesintilerine dair eleştirilere yanıt verdi. Yavaş, evinde su kesintileri olmadığını ve Ankara'nın büyük çoğunluğunun su sıkıntısı çekmediğini savundu.

"SUYU KESİLENLER EL KALDIRSIN"

Gençlere dönen Yavaş, "Açık söyleyeyim benim evimde hiç su kesilmedi. Benim binamda depom var. Ve ben Ankara'nın büyük bir çoğunluğunun su sıkıntısının çekmediğini düşünüyorum. Jest yapmayın doğruyu söyleyin, suyu kesilenler elini kaldırsın" dedi.

'PLANLI SU KESİNTİLERİ' SAVUNMASI

Çoğunluğun elini kaldırmasıyla Yavaş kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bir katılımcının "Bakın yarı yarıya" sözlerine cevap veren Yavaş, "Planlı su kesintileri var... Bunlar yapılmalı ki sorunlar düzeltilsin" ifadelerini kulandı.

Suyu kesilen el kaldırsın dedi! Mansur Yavaşı şoke eden manzara

"ANKARA'DA SU PROBLEMİ YOK"

Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimsenin hakkını da kimseye yedirmedik. Bundan sonra da yedirmeyeceğiz. Bir gün hepimizin görevi bitecek. Önemli olan o gün geldiğinde geriye ne bıraktığımız kalacak. Başınız dik olsun, bizim başımız dik, sizlerin de içi rahat olsun. Değerli basın mensupları, Ankara'da şu anda su problemi yok"

