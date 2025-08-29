Tarih belli oldu, yeni dalga yola çıktı! Yurt genelini yakıp kavuracak
Meteoroloji 29 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, sağanak beklenen kentler belli oldu. Hafta sonu ise sıcaklıklar biraz daha artacak, kavuran sıcaklar bu kez Afrika üzerinden gelecek. İşte kent kent hava durumu tahminleri ve hafta sonu uyarıları...
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini paylaştı, Ağustos ayının son günlerinde yurtta sağanak beklenen iller belli oldu. Doğu Karadeniz ve Adana-Hatay çevrelerinde bugün yer yer yağmur görülecek, diğer bölgelerde hava açık seyredecek. Hafta sonu ise Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgası yurdu saracak, sıcaklıklar yeniden zirve yapacak. İşte merak edilen detaylar ve günün tahminleri...
BAZI KENTLERE SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay Kıyıları, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı yurdun iç kesimlerinde artacak ve genel olarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Hafta sonu için ise yeni sıcak dalga uyarısı geldi...
AFRİKA'DAN YENİ DALGA GELİYOR
Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise hafta sonu ülke genelinde Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkili olacağı belirtildi. Ayrıca başka bir paylaşımda, "İstanbul'da pazar günü Afrika sıcağı ile sıcaklık 35 dereceye çıkacak" ifadesi yer aldı.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar bçölümü, Osmaniye, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramnmaraş'ın Andırın ilçesinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu,
TOKAT °C, 37°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık