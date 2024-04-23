TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "yeni anayasa" çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in açılışının 104. yılında gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumunda yeni anayasa çağrısı yapmış ve “Yeni anayasa mecburidir, Türkiye’nin borcudur.” demişti. Kurtulmuş, 23 Nisan resepsiyonunda "yeni anayasa" için yeni açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturuma başkanlık etmiş ve “Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi TBMM’nin öncelikli ödevlerinden birisidir.” demişti. Yeni anayasa çalışmalarının hızla kazanacağını söyleyen Kurtulmuş'tan yeni açıklama geldi.

KURTULMUŞ'TAN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularına cevap verdi. Kurtulmuş, "Bütün siyasi partilerin çoğunluğunun kabul edebileceği yöntemi olması gerekiyor. İnşallah bu samimi gayretleri ortaya koyduktan sonra TBMM’de büyük bir çoğunlukla referanduma gitmeden bir çoğunlukla anayasa değişikliği yapılır” dedi.

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, en kısa zamanda Meclis’te grubu olan partilerle başlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

TEMASLARI ARTIRACAĞIZ

“Temasları arttıracağız, partiler birbirlerine gidecekler. Meclis Başkanı olarak grubu olan partileri ve grubu olmayan partilerin görüşlerini, Türkiye’de STK'ların, üniversitelerin, hukuk camiasının görüşlerini alarak, fikri olan herkesin bu sürece katkı sağlamasını temin edeceğiz. Burada birlik ve bütünleşmeyi sağlayacak Anayasa çalışmalarının, bir ayrışma vesilesi olmamasını tercih ederiz.

"İNŞALLAH REFERANDUMA GİTMEDEN TBMM'DE DEĞİŞİKLİK YAPILIR"

Bütün siyasi partilerin çoğunluğunun kabul edebileceği yöntemi olması gerekiyor. İnşallah bu samimi gayretleri ortaya koyduktan sonra TBMM’de büyük bir çoğunlukla referanduma gitmeden bir çoğunlukla anayasa değişikliği yapılır. Haftaya siyasi partilerle görüşmeye başlayacağız"

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel’in görüşmesine ilişkin soru üzerine, “Sayın Cumhurbaşkanı en kısa süre içinde, muhtemelen önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i kabul edecektir. Gayet güzel samimi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhuna uygun biçimde gerçekleşti” diye konuştu.

Kurtulmuş, 1921 Anayasasının bir benzetme olduğunu belirterek, 64 maddeyi esas alma gibi konuşması olmadığını ifade etti.