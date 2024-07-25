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TBMM'de yoğun mesai! 4 gün boyunca ziyaret yasaklandı

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TBMM&#039;de yoğun mesai! 4 gün boyunca ziyaret yasaklandı

Gündem Haberleri

TBMM'de yoğun mesai sürüyor. Meclis'e 4 gün boyumca görevliler dışında ziyaretçi girişi yapılamayacak.

Kamuda tasarrufta yeni tedbirler, başıboş sokak köpekleri düzenlemesi... Meclis'te yoğun mesai sürüyor. TBMM'ye 26-29 Temmuz döneminde görevliler dışında ziyaretçi girişi yapılamayacak.

MECLİS'E ZİYARETÇİ YASAĞI

TBMM Genel Sekreterliğinden milletvekillerine gönderilen duyuruda, TBMM Genel Kurulunun alınan karar gereğince 26-29 Temmuz'da çalışmalarını sürdüreceği hatırlatıldı.

Duyuruda, gündemin yoğunluğu sebebiyle milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar ve 29 Temmuz Pazartesi günü TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
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