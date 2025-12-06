Ankara'da tefecilik , yağma ve tehdit suçlarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 5 milyar 718 milyon TL hesap hareketi bulundu. Yaklaşık 403 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Ankara’da tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 5 Milyar 718 Milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Yaklaşık 403 Milyon TL’lik mal varlığına el konulan şüphelilerin 20’si tutuklandı. 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı." ifadelerini kullandı.

Tefecilik, yağma, tehdit... 5 milyar 718 milyonluk hesap hareketi tespit edildi

Bakan'ın açıklaması şu şekilde devam etti: "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik, yağma ve tehdit gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.

- Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin;

- Faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı borçlandırarak baskı altına aldıkları,

- Yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları,

- Ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait, yaklaşık 403 Milyon TL değerinde;

- 102 adet ev/arsa,

- 41 adet araç/tarım aracı ile

- 523 adet banka hesabına el konuldu.

Operasyonlar sonucu;

- 45 adet, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 80 Milyon TL değerinde çek/senet,

- Çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için tefecilere, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

