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Tekirdağ'da etkili yağış yolları göle çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ&#039;da etkili yağış yolları göle çevirdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorlu'da başlayan şiddetli yağış vatandaşa ve araç sürücülerine zorluk yaşattı. Çoğu yerin kısa süre içerisinde adeta göle dönmesi farklı görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur, ilçedeki cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Su birikintileri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'da etkili yağış yolları göle çevirdi - 1. Resim

KOLTUK SUDA SÜRÜKLENDİ

Özellikle ilçenin ana arterlerinde biriken yağmur suyu, araçların ilerlemesini neredeyse imkansız hale getirdi. Bazı araçlar suda mahsur kalarak ilerlemekte güçlük çekti. İlçede trafik akışı büyük ölçüde aksarken, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına hız verdi. Ayrıca vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde bir koltuğun suda sürüklenerek ilerlediği gözlendi.

Meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada, yağışların önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürebileceği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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