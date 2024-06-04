Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tekirdağ’da tanker kazasında denize binlerce litre mazot sızdı! Sorumlulara milyonlarca ceza kesildi

Tekirdağ’da tanker kazasında denize binlerce litre mazot sızdı! Sorumlulara milyonlarca ceza kesildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ’da tanker kazasında denize binlerce litre mazot sızdı! Sorumlulara milyonlarca ceza kesildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ’da yakıt almak için akaryakıt iskelesine yanaşan tanker kaza geçirerek yan yattı. Yaşanan olay sonucunda binlerce litre akaryakıt denize sızdı. 12 bin litre yakıt denize aktı. Sorumlulara 12,6 milyon lira ceza kesildi.

Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen olay, tankerin yakıt almak için akaryakıt iskelesine yanaşmasının ardından gerçekleşti.  Yükleme esnasında bağlantısının kopması sonucu yan yatan tankerden 12 bin litre mazot deniz döküldü. Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından sorumlu firmaya 12,6 milyon lira ceza uygulandı.

Tekirdağ’da tanker kazasında denize binlerce litre mazot sızdı! Sorumlulara milyonlarca ceza kesildi - 1. Resim

TEKİRDAĞ'DA TANKER GEMİSİ YAN YATTI

Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Kamaredere Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasının limanına akaryakıt yüklemesi için yanaşan ALSU isimli tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koparak yan yatan gemiden binlerce litre mazot denize sızdı. Haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.

12 BİN LİTREYE 12 MİLYON 600 BİN CEZA

Yapılan incelemede denize yaklaşık 12 bin litre akaryakıt sızdığı belirlendi. Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından denizin kirletmesine neden olan firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza kesildi.

Denize karışan akaryakıtın temizlenmesi için güvenlik önlemleri altında temizlik çalışmasına başlandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tesla satışları Türkiye'de durma noktasında! Satışlar çakıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi? Gündem olan iddia yalanlandı - GündemFetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi?Balıkesir'de emekli polis memuru komşusunu öldürüp intihar etti - GündemEmekli polis memuru komşusunu öldürüp intihar ettiBalıkesir’de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı - GündemAman dikkat! 31 Ekim'e kadar bunu yapmak yasakKemal Kılıçdaroğlu Hulusi Akar'a 100 bin lira tazminat ödeyecek - GündemKemal Kılıçdaroğlu Hulusi Akar'a 100 bin lira ödeyecekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze çağrısı: Somut bir adım atmaya davet ediyorum - GündemErdoğan'dan BM'ye Gazze çağrısı6 yaşındaki Asel’in feci sonu! Sır ölümün nedeni belli oldu - Gündem6 yaşındaki Asel’in feci sonu! Sır ölümün nedeni belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...