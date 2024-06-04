Tekirdağ’da tanker kazasında denize binlerce litre mazot sızdı! Sorumlulara milyonlarca ceza kesildi

Tekirdağ’da yakıt almak için akaryakıt iskelesine yanaşan tanker kaza geçirerek yan yattı. Yaşanan olay sonucunda binlerce litre akaryakıt denize sızdı. 12 bin litre yakıt denize aktı. Sorumlulara 12,6 milyon lira ceza kesildi.

Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen olay, tankerin yakıt almak için akaryakıt iskelesine yanaşmasının ardından gerçekleşti. Yükleme esnasında bağlantısının kopması sonucu yan yatan tankerden 12 bin litre mazot deniz döküldü. Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından sorumlu firmaya 12,6 milyon lira ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ'DA TANKER GEMİSİ YAN YATTI

Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Kamaredere Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasının limanına akaryakıt yüklemesi için yanaşan ALSU isimli tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koparak yan yatan gemiden binlerce litre mazot denize sızdı. Haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.

12 BİN LİTREYE 12 MİLYON 600 BİN CEZA

Yapılan incelemede denize yaklaşık 12 bin litre akaryakıt sızdığı belirlendi. Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından denizin kirletmesine neden olan firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza kesildi.

Denize karışan akaryakıtın temizlenmesi için güvenlik önlemleri altında temizlik çalışmasına başlandı.