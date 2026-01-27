Ankara’da bazı “telebar” işletmelerinde fuhşa aracılık yapıldığı iddiasıyla hazırlanan 66 sayfalık iddianameyle dokuz şüpheli hakkında dava açıldı. 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

GAMZE ERDOĞAN - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, “telebar” olarak bilinen işletmelere yönelik 66 sayfalık iddianame hazırlandı.

Çankaya’nın Akay bölgesindeki bazı işletmelerde fuhşa teşvik ve aracılık yapıldığı öne sürüldü. İddianamede, kadınların SGK kayıtlarında “garson”, “dansçı” ve “barmen” olarak gösterildiği belirtildi. Ancak fiiliyatta erkek müşterilerle fuhuş pazarlığı yaptıkları ifade edildi. Anlaşma sağlanınca otel, ev veya benzeri yerlerde ücret karşılığı birlikte oldukları aktarıldı. Soruşturmada, işletme sahipleri, yöneticiler, çalışanlar ve mesul müdürlerin faaliyetlerden haberdar olduğu belirlendi. Kadınlar ile müşteriler arasında yüz yüze ya da telefonla bağlantı kurdukları, çeşitli adlar altında komisyon aldıkları ve fuhuş eylemlerini organize ettikleri tespit edildi. İddianamede mağdurlar B.D.A, M.B, M.Ş, Y.D. ve Z.B. olarak yer aldı. Şüpheliler C.T, D.U, İ.Y, M.B.T, O.K, Ö.Y, S.Ç, V.K. ve Y.A. hakkında “fuhşa teşvik”, “fuhşa aracılık” ve “zincirleme suç”tan 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturmanın, 31 Temmuz 2025’te 112’ye yapılan ihbarla başlatıldığı belirtildi.

‘ANKARA’DA HERKES BİLİYOR’

İhbarcı S.G, ifadesinde Ankara’nın merkezinde fuhuş yapılmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Çalışan kadınların SGK’da “garson” olarak gösterildiğini, ancak müşterilerin masalarına konsomatris olarak oturtulduğunu söyleyen S.G. “Bu mekânlarda aleni bir şekilde fuhuş yapıldığını Ankara’da herkes bilir. Kızlar sürekli mekân değiştirir. Bu mekânlar Ulus’taki genelev kapandıktan sonra âdeta Ankara’nın yeni genelevleri olmuştur. Operasyonlarda bazıları kapandı ama tekrar açılıp aynı şekilde devam ediyorlar” dedi.

