Ankara ile Doha arasında hız kazanan savunma ve denizcilik iş birliği, Tel Aviv’de alarm zillerini çaldı. Türkiye–Katar hattında imzalanan milyar dolarlık fırkateyn anlaşmaları ve ortak savunma projeleri, İsrail basınında “bölgesel dengeleri değiştirecek hamle” olarak yorumlandı.

Ankara ile Doha arasında imzalanan savunma ve denizcilik anlaşmaları Tel Aviv’de yakından izlenmeye başladı. Netanyahu hükümetinin Türkiye–Katar hattını hedef alan söylemleri sürerken, iki ülke arasındaki milyar dolarlık iş birliği İsrail basınında “bölgesel dengeleri etkileyen” bir adım olarak manşetlere taşındı.

MİLYAR DOLARLIK FIRKATEYN ANLAŞMASI

İsrail'in Defense News'ten aktardığı bilgilere göre, anlaşmanın merkezinde Türk TAIS Gemi İnşa Konsorsiyumu tarafından üretilecek iki adet ISTIF sınıfı fırkateyn bulunuyor.

Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki anlaşma, Katar donanmasının deniz savunma kapasitesini artıracak.

Türkiye’nin MİLGEM (Milli Gemi) programı kapsamında geliştirilen İSTİF sınıfı fırkateynler, modüler tasarımları ve entegre savaş sistemleriyle öne çıkıyor. Gemiler yaklaşık 113 metre uzunluğa ve 3.000 tonun üzerinde deplasmana sahip bulunuyor.

Türkiye daha önce de Endonezya ile iki adet İSTİF sınıfı fırkateynin tedarik edilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştı. Türkiye ayrıca Pakistan’a 4, Ukrayna’ya 2, Malezya’ya 3 ve Romanya’ya 1 adet MİLGEM ADA sınıfı korvet tedarik etti.

Netanyahu’nun gözü Ankara–Doha hattında!

İNSANSIZ DENİZ SİSTEMLERİ İÇİN ORTAK ÜRETİM

Anlaşmalar yalnızca fırkateynlerle sınırlı kalmadı. Türk savunma şirketi STM ile Katar arasında, insansız ve otonom deniz platformlarının ortak geliştirilmesi ve üretimine yönelik bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, başta ASELSAN olmak üzere Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleriyle beş ayrı anlaşma daha yapıldı.

Yazar David Cohen, "Türkiye ve Katar arasındaki savunma iş birliği Netanyahu'nun revizyonist planlarını hedef alacak nitelikte. Özellikle Türk savunma sanayiinin fuarları yakından takip ediliyor" dedi.

"TÜRKLER GAZZE’YE GİREMEYECEK" ÇIKIŞI

Diğer yandan İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, katıldığı bir radyo programında Türkiye’nin Barış Kurulu’na katılımı ve uluslararası istikrar gücünde yer alabileceği ihtimaline değinerek, "Türkler Gazze’ye giremeyecek” dedi.

İsrail hükümetinin aşırı sağcı isimlerinden Yerleşim Bakanı Orit Strock ise Barış Kurulu girişimine karşı çıktı. Trump planınını "kötü bir plan” olarak nitelendirerek Gazze’nin yeniden işgal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

İsrail askerlerinin böyle bir süreçte riske atılmaması gerektiğini savunan Strock, gerekirse koalisyondan çekilebileceğini söyledi.

Strock ayrıca Filistinlilerin yönetime dahil edildiği tüm alternatif modelleri reddederek, Gazze’de tek yetkili merciin İsrail olması gerektiğini dile getirdi. Ateşkes sonrası gündeme gelen teknokratik yönetim önerilerine de karşı çıktı.

