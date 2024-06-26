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TEM'de kaza! Tıra arkadan girdi, ön tarafı komple dağıldı: 5 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TEM&#039;de kaza! Tıra arkadan girdi, ön tarafı komple dağıldı: 5 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobil tırın dorsesine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kuzören köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Ali B., kullandığı 16 AK 003 plakalı tırı emniyet şeridine park etti.

Aynı istikamette seyreden Yusuf B. idaresindeki 34 UM 0240 otomobil ise tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

TEM'de kaza! Tıra arkadan girdi, ön tarafı komple dağıldı: 5 yaralı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil ağır hasar aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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