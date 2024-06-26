Bahçeşehir kazadan görüntüler gelmeye devam ediyor! 15 araçlık zincirleme kazada 5 yaralı var

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2024 09:11 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 09:29 - Güncelleme:

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Bugün sabahın erken saatlerinde TEM otoyolunda meydana gelen TEM kazası son dakika trafik kazasında ölü, yaralı var mı merak edilirken kazanın nerede olduğu da araştırıldı. Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda meydana gelen zincirleme kazanın görüntüleri de gelmeye başladı.