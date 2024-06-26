Bahçeşehir kazadan görüntüler gelmeye devam ediyor! 15 araçlık zincirleme kazada 5 yaralı var
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün sabahın erken saatlerinde TEM otoyolunda meydana gelen TEM kazası son dakika trafik kazasında ölü, yaralı var mı merak edilirken kazanın nerede olduğu da araştırıldı. Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda meydana gelen zincirleme kazanın görüntüleri de gelmeye başladı.
Bahçeşehir - Mahmutbey istikametinde 15 arabanın dahil olduğu zincirleme kazada son durum merak edilirken olay yerine sağlık ekipleri gelmeye başladı. Sabah saatlerinde olan trafik kazasında 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
BAHÇEŞEHİR TEM YOLU TRAFİK KAZASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?
26 Haziran günü meydana gelen zincirleme kazada ölü bulunmazken 5 yaralı olduğu öğrenildi. 15 aracın karıştığı kazanın olduğu yere polis ve sağlık ekipleri gelirken yaralılara müdahale devam ediyor.
Bahçeşehir mevkiinde Ankara istikametinde giden 59 AHK 717 plakalı tır, sebebi bilinmeyen bir nedenle önünde olan kamyona çarptı. İlerleyen araçların kontrolü kaybetmesinin ardından zincirleme kaza oldu.
Kazadan görüntüler:
Kaynak: Türkiye Gazetesi