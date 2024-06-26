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TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Yaralılar, Tem Otoyolu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey istikametinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey istikametinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde seyreden 59 AHK 717 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Önde ilerleyen araçların da birbirine çarpmasıyla 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada savrulan ve yan yatan bazı araçlardaki 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

KAZA YAPAN ARAÇLAR KALDIRILIYOR

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor.

Ekiplerin kaza yerindeki araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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