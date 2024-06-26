TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey istikametinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey istikametinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde seyreden 59 AHK 717 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Önde ilerleyen araçların da birbirine çarpmasıyla 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada savrulan ve yan yatan bazı araçlardaki 5 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAZA YAPAN ARAÇLAR KALDIRILIYOR
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor.
Ekiplerin kaza yerindeki araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı