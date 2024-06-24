Adana'da TIR ve kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir TIR ve kamyonet çarpıştı. Kaza yerine gelen ekipler, 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 3 yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. (56) yönetimindeki 01 AFT 431 plakalı tır ile Osman Utan (35) idaresindeki 31 R 0827 plakalı kamyonet çarpıştı.
KAZA YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Utan ile aynı araçtaki İzzet Kartal (38) ve Osman Çoban'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 1'i kadın 2 kişi de ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı