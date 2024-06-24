Adana'da TIR ve kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Haziran 2024 13:37 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 13:52 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir TIR ve kamyonet çarpıştı. Kaza yerine gelen ekipler, 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 3 yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.