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Haberler > Gündem > Terör örgütü Irak’tan kaçmaya basladı! PKK, 30 yıl işgal ettiği yerlerden çekilirken kıyım yapıyor

Terör örgütü Irak’tan kaçmaya basladı! PKK, 30 yıl işgal ettiği yerlerden çekilirken kıyım yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Terör örgütü Irak’tan kaçmaya basladı! PKK, 30 yıl işgal ettiği yerlerden çekilirken kıyım yapıyor
Pkk, Irak, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara ve Bağdat’ın ortak mücadele kararı Kandil’i korkuttu. Teröristler, Irak’ta 30 yıl işgal altında tuttuğu birçok köyü ve stratejik noktayı boşalttı. PKK, 12-13 yaşındaki çocukları da zorla savaştırma kararı aldı.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ

Türkiye’nin, Irak ile ortak hareket etme kararlılığı terör cephesinde büyük çözülmeye yol açtı. Ankara-Bağdat hattındaki görüşme trafi ği ve alınan kararlar, PKK’da paniğe yol açtı. Teröristler cezaevleri, sağlık, silah ve cephane depoları başta olmak üzere 30 yıldır işgal ettiği onlarca noktayı boşaltarak kaçıyor. Bu kapsamda 30’dan fazla tünel, mağara ve yer altı deposu ve hapishaneyi boşaltan PKK’nın, kaçış esnasında örgüte üye 50’den fazla mahkûmu infaz ettiği öğrenildi. Terör yapılanmasını ve eylemlerini sorgulayan, kaçmak isteyen ve yönetim kararlarını eleştiren teröristlerden oluşan mahkûmların infazını “Türk ordusu vurdu” yalanı ile örtbas etmek isteyen terör örgütü, sağ kalanları ise Sincar, Süleymaniye ve Haseke’ye sevk ediyor.

İRENMEK İSTEYENLER VAR

PKK’nın Medya Savunma Alanı olarak isimlendirdiği Duhok, Ahmedi, Şiladize, Kanimasi, Zaho, Haftanin, Zap, Gara, Behdinan gibi işgal hattında birçok kontrol noktası, mağara ve tünel boşaltıldı. Örgütün silah, sağlık malzemesi, mahkûm ve gıda ürünleri yanında bölgede inşa ettiği sözde şehitlikleri de terk ettiği görüldü. Saha kaynakları Gara, Çemçemal ve Sincar’da bazı PKK zindanlarının yerin 15 metre altında olduğunu belirtti. Bare de bu hapishanelerden sadece biri... Alanda gerçekleştirilecek kapsamlı temizlik harekâtında çok sayıda “işkence hane” ve işkence ile katledilen insana ulaşılacağı söyleniyor. Irak merkezî yönetiminin aldığı “PKK terör örgütüdür kararı” ve müşterek açıklama Kandil’deki elebaşları da böldü. Örgütün şahin kanadı Türkiye ve Irak’ta intihar saldırıları ile benzer terör eylemleri ve kaos çıkararak her iki ülkeye de geri adım attırmayı savunuyor. KCK üst yönetimi, Kuzey’de alan savunması yapmayı ve küresel aktörlerin de desteği ile Süleymaniye-Sincar-Suriye hattında yeni bir alan tanziminin mümkün olduğu görüşünde...

CAMİLERİ İŞGAL ETTİLER

Operasyon paniği ile kurtarılmış bölge olarak gördükleri çok sayıda kritik noktadan çekilen PKK, bölge genelinde hâlen 600’den fazla köyü kontrolünde tutuyor. Arazilerini gasbettiği köylerde binlerce dönüm alanda uyuşturucu yetiştiren PKK, ajan suçlaması ile çok sayıda bölge sakinini köyünden sürdü. Çatışma dönemine hazırlanan terör örgütü Erbil, Duhok, Zaho, Zap, Behdinan, Çemçemal, Akre gibi merkezlere bağlı köylerde cami, okul ve sağlık ocağı gibi yapıları karargâha çeviriyor.

HARACA ZAM YAPTILAR

Kandil Dağı’ndaki hainlerin aldığı kararlar ile geniş çaplı sözde seferberliğe hazırlanan PKK, 12-13 yaş dâhil köylerde yaşayan çocuk ve kadınları da terör safl arında savaşmaya zorlayacak. Yine merkezden çıkan emirle Irak’ın kuzeyi, Suriye, Türkiye ve İran’da bulunan terör yandaşlarından para, altın gibi ziynet eşyalarını bağışlaması isteniyor. Ayrıca PKK teröristlerinden Irak’ta kontrol ettiği bölgelerde haraç miktarının artırılması istendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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