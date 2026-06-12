İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında olası bir uzlaşma sağlanması halinde hazırlanacak mutabakat zaptının imza törenine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında yürütülen müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlık, taraflar arasında uzlaşma sağlanması halinde hazırlanacak mutabakat zaptının imza törenine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

AFP haber ajansına yapılan açıklamada, İsviçre’nin süreci yakından takip ettiği ve ABD ile İran ile doğrudan temas halinde bulunduğu ifade edildi.

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"YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ"

Bakanlık açıklamasında, “İsviçre tam anlamıyla sürece dahil. ABD ve İran ile yakın temas halindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca İsviçre’nin, iki ülke arasındaki gerilimin azaltılması ve olası bir ateşkesin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimlere destek verdiği ve mutabakat zaptı sürecinde aktif rol üstlendiği belirtildi.

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