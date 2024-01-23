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    Operasyonlar sıklaştı, hainler köşeye sıkıştı! 3 PKK'lı terörist teslim oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu.

    Operasyonlar sıklaştı, hainler köşeye sıkıştı! 3 PKK&#039;lı terörist teslim oldu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu. 

    3 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

    MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu" ifadesine yer verildi.

    MSB geçtiğimiz haftalarda Irak'ın kuzeyinde askerlerimize yönelik hain saldırıların ardından bölgeye adeta bomba yağdırmıştı. 

    10 TERÖRİST ETKİSİZ

    İki gün önce de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti.

    Bölgedeki operasyonlar komando timlerinin katılımıyla devam ediyor. 

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Operasyonlar sıklaştı, hainler köşeye sıkıştı! 3 PKK'lı terörist teslim oldu
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