TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, PKK’nın silah bırakmasının güvenlik birimlerince teyit edilmesi halinde teröristlere yönelik infaz düzenlemesinin gündeme gelebileceğini söyledi. Düzenlemenin yalnızca PKK mensuplarını kapsayacağını belirten Atik, eyleme katılmayanların denetim şartıyla serbest kalabileceğini ifade etti ve "MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri raporu getirmezse bu yasalar çıkmaz" dedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yürütülen süreçte izlenecek kritik yol haritasına dair önemli bir açıklama yaptı.

Yıldız, terör örgütü PKK’nın silah bıraktığının güvenlik birimleri tarafından tescil edilmesinin ardından, "Umut Hakkı" ve teröristlere yönelik infaz düzenlemelerinin yasal bir zemine taşınabileceğini ifade etti.

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında sürece dair perde arkası bilgileri paylaşan Ankara Temsilcisi Fatih Atik, söz konusu yasal düzenlemenin kapsamına dair dikkat çeken detaylar verdi. Atik, bu düzenlemenin yalnızca PKK mensuplarını kapsadığının altını çizdi.

Son dönemde teslim olan terörist sayısındaki artışa değinen Atik, yeni yasal mekanizmanın işleyişini şu çarpıcı örnekle izah etti:

KİMLERE AF GELECEK?

"Atıyorum Nusaybin Lisesi'nde okuyan bir genç örgüte katıldı, dağa çıktı veya yurt dışına çıktı. Fakat güvenlik kaynaklarının elindeki bilgilere göre herhangi bir eyleme katılmadı. Gelip hakim karşısına çıkıp serbest kalacak. 5 yıl denetim herkese olacak. Yeni bir suç işlemesi durumunda tekrar ceza alma durumu söz konusu ama onun dışında terör örgütü üyeliği ceza ertelemesine alınacak."

YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Suriye ve Irak hattındaki terörist mevcuduna ve takvime dair öngörülerini de paylaşan Atik, şunları kaydetti:

"Suriye ve Irak'ta şu ana kadar 9-10 bin civarında bir sayıdan söz ediliyor. Önümüzdeki aylarda bu yasaların çıktığını göreceğiz. Ramazan Bayramı'ndan sonra yaza kadar bu yasama dönemi sonuna kadar bu çerçeve yasa çıkar. Ama silah bırakma ve kendini feshetme birinci şart. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu raporu getirmezse bu yasalar çıkmaz."

