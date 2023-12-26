Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Tır şoförünü esir alan adamın filmlere konu olacak ibretlik hikayesi ortaya çıktı!

    Sakarya'da tır şoförünü rehin alarak Kuzey Marmara Otoyolu'nda terör estiren ve ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşünce teslim olan Fatih B.'nin filmlere konu olacak ibretlik hikayesi ortaya çıktı. Parmakla gösterilen saygın bir aile babasıyken, bir anda hayatı değişen ve her şeyini kaybeden Fatih B. şimdi cezaevinde.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sakarya'da çeşitli suçlardan araması bulunan Fatih B., 23 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen bir tır şoförünü rehin alarak kaçırmış, yolu kesilen adam polis ve jandarma ekiplerine de ateş açmıştı. Şüpheli kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere sadece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söylemişti.

    Tır şoförünü esir alan adamın filmlere konu olacak ibretlik hikayesi ortaya çıktı!

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonla ikna ettiği Fatih B. bu konuşmadan sonra teslim olmuş kızıyla görüşmek istemişti. Emniyette işlemleri tamamlanan Fatih B., Körfez Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    UYUŞTURUCUYA BAŞLADI HAYATI KAYDI

    Tır şoförünü esir aldığında canlı yayın açan ve "Büyük haksızlıklara uğradım. Kimseye zarar vermek istemiyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dışında kimseye teslim olmam. Hiç umudunu kaybettin mi? Hayal kuran, hayallerini yerine getiren bir adamdım. 2 senedir hayal kuramıyorum." diyen Fatih B.'nin yakın zamana kadar bambaşka biri olduğu ortaya çıktı.Fatih B.'nin iddiaya göre uyuşturucu kullanmadan önce Akyazı ilçesinde iş yeri olduğu ve çoğu kişi tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi.

    Tır şoförünü esir alan adamın filmlere konu olacak ibretlik hikayesi ortaya çıktı!

    PARMAKLA GÖSTERİLİYORDU

    Şahsın çevresinden edinilen bilgilere göre, saygılı ve örnek bir kişi olan Fatih B.'nin uyuşturucu kullanmaya başladıktan sonra değiştiği, saldırganlaştığı öğrenildi.

    Fatih B. açtığı canlı yayında "Bildiğim bazı cinayetler, kara para aklama olayı var. Kimse bana yardımcı olmadı.  Elimde kanıtlı şeyler var. Ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Psikolojim bozuk değil. Küçük kızım var, eşimden ayrıldım." demişti. 

    Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    RehineUyuşturucuIbretlik Hikaye
    Haberler > Gündem > Tır şoförünü esir alan adamın filmlere konu olacak ibretlik hikayesi ortaya çıktı!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Adana'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - GündemAdana'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralıBelediyeden personeline rekor zam - GündemBelediyeden personeline rekor zamDoğuma gitti, bebeğini kaybetti! Valilikten acı olayla ilgili açıklama geldi - GündemDoğuma gitti, bebeğini kaybetti! Valilikten acı olayla ilgili açıklama geldiHatay'da yasaklı ırk köpekler dehşet saçtı - GündemHatay'da yasaklı ırk köpekler dehşet saçtıİsveç'in NATO üyeliği komisyonda kabul edildi - Gündemİsveç'in NATO üyeliği komisyonda kabul edildiTürkiye ile Özbekistan arasında 7 anlaşma imzalandı - GündemTürkiye ile Özbekistan arasında 7 anlaşma imzalandıSiirt'te eylem ve etkinliklere 6 günlük yasak - GündemSiirt'te eylem ve etkinliklere 6 günlük yasak
    Sonraki Haber Yükleniyor...