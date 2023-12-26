Tır şoförünü esir alan adamın filmlere konu olacak ibretlik hikayesi ortaya çıktı!

26 Aralık 2023 22:22 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 22:32

Sakarya'da çeşitli suçlardan araması bulunan Fatih B., 23 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen bir tır şoförünü rehin alarak kaçırmış, yolu kesilen adam polis ve jandarma ekiplerine de ateş açmıştı. Şüpheli kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere sadece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söylemişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonla ikna ettiği Fatih B. bu konuşmadan sonra teslim olmuş kızıyla görüşmek istemişti. Emniyette işlemleri tamamlanan Fatih B., Körfez Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCUYA BAŞLADI HAYATI KAYDI

Tır şoförünü esir aldığında canlı yayın açan ve "Büyük haksızlıklara uğradım. Kimseye zarar vermek istemiyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dışında kimseye teslim olmam. Hiç umudunu kaybettin mi? Hayal kuran, hayallerini yerine getiren bir adamdım. 2 senedir hayal kuramıyorum." diyen Fatih B.'nin yakın zamana kadar bambaşka biri olduğu ortaya çıktı.Fatih B.'nin iddiaya göre uyuşturucu kullanmadan önce Akyazı ilçesinde iş yeri olduğu ve çoğu kişi tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi.

PARMAKLA GÖSTERİLİYORDU

Şahsın çevresinden edinilen bilgilere göre, saygılı ve örnek bir kişi olan Fatih B.'nin uyuşturucu kullanmaya başladıktan sonra değiştiği, saldırganlaştığı öğrenildi.

Fatih B. açtığı canlı yayında "Bildiğim bazı cinayetler, kara para aklama olayı var. Kimse bana yardımcı olmadı. Elimde kanıtlı şeyler var. Ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Psikolojim bozuk değil. Küçük kızım var, eşimden ayrıldım." demişti.