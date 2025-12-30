Tokat’ta 10 yıllık ‘kayıp çocuk’ gizemi! Birinin kemikleri bulundu, birinden iz yok
Tokat’ta 10 yıl önce kaybolan iki çocuktan birinin kemik parçaları 2018’de gölette bulunmuştu. Kayıp 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı’nın izine ise rastlanmamıştı. 10 yıllık kayıp olayında düğüm hala çözülmedi. Son olarak parkta görünen çocuklara ne olduğu gizemini korumaya devam ediyor.
- Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı ve 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu.
- Çocuklar en son evlerinin yakınlarındaki parkta oynarken görüldü ve aylarca süren aramalardan sonuç alınamadı.
- Mayıs 2018'de HES göletinde bulunan kemik parçaları, DNA testiyle Bayram Erol'a ait olduğu tespit edildi.
- Bayram Erol'un kemikleri ailesine teslim edilirken, Dursun Kaan Taşçı'dan 10 yıldır hala hiçbir iz bulunamadı.
29 Aralık 2015'te Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı ile Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol, kayboldu.
OYNARKEN KAYBOLDULAR
Son olarak evlerinin yakınlarındaki parkta oynarken görünen çocuklar sırra kadem bastı. Aylarca süren arama çalışmalarından hiçbir ize rastlanmadı.
BİRİNİN KEMİKLERİ GÖLDE BULUNDU
Çocuklar kaybolduktan 2,5 yıl sonra yaşanan bir kaza sır perdesinin bir kısmını araladı. 12 Mayıs 2018 tarihinde Kelkit Çayı'na uçan bir araçta sulara kapılan muhtar Ayhan Cebeyi arama çalışmaları sırasında JAK ekipleri, HES göletinde bir çocuk ayakkabısı içerisinde kemik parçaları buldu.
DNA UYUM SAĞLADI
Parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi. DNA testinde kemik parçalarının kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Bayram Erol ile uyum sağladığı tespit edildi.
İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeden sonra kemik parçaları defnedilmek üzere aileye teslim edildi.
BİR ÇOCUKTAN HALA İZ YOK
Çocukların kaybolmasının üzerinden 10 yıl geçti, sadece Bayram Erol’un izi bulundu. Bayram ile birlikte kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı’ya ait hiçbir ize rastlanmadı.