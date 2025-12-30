Tokat’ta 10 yıl önce kaybolan iki çocuktan birinin kemik parçaları 2018’de gölette bulunmuştu. Kayıp 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı’nın izine ise rastlanmamıştı. 10 yıllık kayıp olayında düğüm hala çözülmedi. Son olarak parkta görünen çocuklara ne olduğu gizemini korumaya devam ediyor.

29 Aralık 2015'te Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı ile Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol, kayboldu.

Tokat’ta 10 yıllık ‘kayıp çocuk’ gizemi! Birinin kemikleri bulundu, birinden iz yok

OYNARKEN KAYBOLDULAR

Son olarak evlerinin yakınlarındaki parkta oynarken görünen çocuklar sırra kadem bastı. Aylarca süren arama çalışmalarından hiçbir ize rastlanmadı.

Tokat’ta 10 yıllık ‘kayıp çocuk’ gizemi! Birinin kemikleri bulundu, birinden iz yok

BİRİNİN KEMİKLERİ GÖLDE BULUNDU

Çocuklar kaybolduktan 2,5 yıl sonra yaşanan bir kaza sır perdesinin bir kısmını araladı. 12 Mayıs 2018 tarihinde Kelkit Çayı'na uçan bir araçta sulara kapılan muhtar Ayhan Cebeyi arama çalışmaları sırasında JAK ekipleri, HES göletinde bir çocuk ayakkabısı içerisinde kemik parçaları buldu.

Tokat’ta 10 yıllık ‘kayıp çocuk’ gizemi! Birinin kemikleri bulundu, birinden iz yok

DNA UYUM SAĞLADI

Parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi. DNA testinde kemik parçalarının kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Bayram Erol ile uyum sağladığı tespit edildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeden sonra kemik parçaları defnedilmek üzere aileye teslim edildi.

Tokat’ta 10 yıllık ‘kayıp çocuk’ gizemi! Birinin kemikleri bulundu, birinden iz yok

BİR ÇOCUKTAN HALA İZ YOK

Çocukların kaybolmasının üzerinden 10 yıl geçti, sadece Bayram Erol’un izi bulundu. Bayram ile birlikte kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı’ya ait hiçbir ize rastlanmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası