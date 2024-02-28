Topkapı'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Topkapı'da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Raylarda sıkışan kişiyi kurtarmak için olay yerine ekipler sevk edilirken, yayanın hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul Topkapı'da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye Bağcılar'dan Kabataş yönüne seyreden tramvay çarptı. Çarpma sonucu raylarda sıkışan kişiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.