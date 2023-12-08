Toplum TikTok kapatılsın istiyor! Temsilciler Meclis'e izahat verdi

8 Aralık 2023 02:53 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 03:10

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Son dönemde genel ahlaka aykırı yayınlarıyla gündemden düşmeyen TikTok’un Türkiye temsilcileri dün, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda izahat verdi. TikTok Türkiye ve Avrasya Bölge Temsilcisi Emir Gelen, milletvekillerinin sosyal medya platformları aracılığıyla artan kara para aklama, yasa dışı bahis olaylarına yönelik sorularını cevapladı.

Kara para aklama olaylarıyla mücadele konusunda platform bünyesinde ayrı bir birim oluşturduklarını söyleyen Gelen “Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ile ilgili kara paraların aklanmasının önlenmesine yönelik toplantılarımız oldu. Bu konuda etkin mücadele için platformumuzun güvenliğini artırmaya karar verdik. Canlı yayınlarda para alan ve verene bir kimlik ibrazı zorunluluğu getirdik. Çünkü bu bize de çok zarar veriyor. Ne böyle bir şeye aracı olmak, ne de paydası olmak istiyoruz. Yine herkes canlı yayın açamıyor. Canlı yayın açmak için hesabın en az bir aylık, takipçi sayısının da belli bir sayının üzerinde olması gerekiyor. Ulusal güvenliğe karşı risk oluşturan içerikler için de inceleme başlatacağız” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TikTok’un kapatılmasına talebine yönelik kendisine çok sayıda mesaj geldiğini söyledi. Konunun sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada tartışıldığını hatırlatan Yayman “Türkiye’de yaklaşık 30 milyon TikTok kullanıcısı var. İçerik sağlayıcıların birey, toplum ve devletlerle yeni sözleşmeler yapması gerekiyor. Hükûmet olarak yasaklamalara, sansüre karşıyız. Ancak bir taraftan özgürlükleri savunurken, diğer taraftan bireyin korunması, aile mahremiyetinin temin edilmesi, gençlerin sağlıklı bir biçimde yetişmesi kırmızı çizgimiz. Dijital mecralar, kadın ticareti, fuhuş, çocuk istismarı, uyuşturucu ticaretinin özgürlük alanı hâline geldi. Özgürlükler önemli ama ailemiz, çocuklarımızın geleceği çok daha önemli. Yaş filtresinin sıkı bir biçimde uygulanmasını istiyoruz” dedi.

Son dönemde sayısı gittikçe artan sosyal medya fenomenlerine de dikkat çeken Yayman “Fenomen de, neyin fenomeni? Kötünün, yalanın, uyuşturucunun ve maalesef pek çok bağımlılığın fenomeni olmak asla kabul edilemez. Muhakkak, sağlanan gelirlere orantılı olarak vergilendirilmenin yapılması, bu konuda ortak akılla hareket edilmesi gerekiyor. Ailemizin ve çocuklarımızın korunmasını çok önemsiyoruz. Ailemizi dinamitleyen her paylaşıma karşıyız” diye konuştu.

Milletvekilleri, TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, bir iletişim danışmanlığı firmasında genel müdür yardımcısı olan Filiz Türkmenoğlu ve aynı firmada Kıdemli Medya İlişkileri Müdürü Murat Karakoç, TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Ceyhun Emre Doğru’dan bilgi aldı.

"GELİRİNİZ 5 KAT ARTMIŞ, HASSASİYETİNİZ DE ARTMALI"

TikTok’taki genel ahlaka aykırı içeriklere yönelik eleştirilere cevap veren Emir Gelen, şunları söyledi: "TikTok’u aylık bir milyar kişi ziyaret ediyor. İçeriklerin yüzde 98’ine daha kullanıcılar şikâyet etmeden müdahale ediliyor. Daha sisteme yüklenmeden aksiyon alınıyor ve engelleniyor. Yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 16 milyon içerik yayından kaldırıldı. Bunların 12 milyonu otomatik olarak silindi. Söz konusu içerikler genellikle topluluk kurallarını ihlal edici boyutta. Şiddet içeren davranışlar, gençlerin istismarı, çıplaklık ve vücut teşhiri, şiddet ve vahşet içerikleri, nefret söylemleri, hayvanlara şiddet, yanıltıcı içerik üretme şeklinde çok geniş bir perspektif var. Topluluk kurallarını ihlal etmeyen ancak hukuk kurallarına aykırı bir durum varsa onlara da müdahale ediyoruz.

Resmî makamlardan gelen içerikleri kaldırma talebini gerçekleştirme oranımız da yüzde 97,7. Yoğunlaştığımız konulardan bir tanesi de, özellikle 18 yaş altı kullanıcılara getirilen kısıtlamalar ve ailelerin bu süreçteki kontrolünü artırmak yönünde. Güvenli dijital deneyimleri öne çıkarmak amacı ile geliştirdiğimiz ‘Aile Eşlemesi Modu’ ile ebeveynlere, çocuklarının TikTok kullanımını gözlemleme ve kontrol etme imkânı sunuyoruz. Ayrıca 16 yaşından küçük kullanıcıların hesaplarında, ‘Doğrudan Mesajlar’ı varsayılan olarak devre dışı bıraktık."

Platformun ödediği vergi bedellerini paylaşan Gelen “2021 yılında 93 milyon TL dijital hizmet vergisi ödemiştik. Bu yıl 10 aylık sürede ise 449 milyon TL’lik bir vergi bedeli ödedik” dedi. Emir Gelen’in bu sözleri üzerine Komisyon üyesi MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, artan vergi bedelini platformun gelirlerinin artmasına bağlayarak “Demek ki gelirleriniz de beş kat artmış. Bu sebeple hassasiyetiniz de beş kat artmalı” diye konuştu.