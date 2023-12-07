TikTok'un Türkiye'ye ödediği vergi belli oldu

7 Aralık 2023 13:35 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 13:35

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekileri, uygulamaları ile son dönemde tartışma yaratan TikTok’un temsilcilerini dinledi. Komisyonda milletvekillerine bilgi veren TikTok Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Politikalarından Sorumlu Yöneticisi Emir Gelen, uygulamaya her ay 1 milyarı aşkın kullanıcının ziyaret ettiğini açıkladı.

16 MİLYON İÇERİK YAYINDAN KALDIRILDI

TikTok’ta yayınlandıktan sonra kaldırılan içeriklere dikkat çeken Gelen, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde uygulamadaki 16 milyon içeriğin, "Uygunsuz" bulunduğu için yayından kaldırıldığını belirtti.

TikTok’un moderasyon ekibi içerisinde Türkçe bilenlerin oranının yüzde 4,5 olduğunu dile getiren Gelen, "Bu da bizim Türkiye’ye verdiğimiz önemi gösteriyor. Türkçe, moderasyon ekibinde en çok bilinen beşinci dil" dedi.

TİKTOK 2023'TE 449 MİLYON TL VERGİ ÖDEDİ

Gelen, TikTok'un Türkiye’ye ödediği vergiye yönelik de milletvekillerine açıklamalarda bulundu. Şirketin 2022 yılında Türkiye'ye 93 milyon TL vergi ödediğini söyleyen TikTok yöneticisi, 2023 yılında bu sayının 449 milyon TL'ye yükseldiğini belirtti.

TİKTOK KAPATILACAK MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tiktok uygulamasının kapanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "TikTok'ta 612 hesap inceleniyor, müstehcen içerik paylaşan 13 kişi tutuklandı. Huzurunuzu ve güvenliğinizi bozan her kim olursa olsun lütfen 112'yi arayın. Sosyal medya hesaplarımıza yaptığınız yorumları ve attığınız mesajları da ihbar kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TİKTOK NEDEN GÜNDEMDE?

"Laz kızı" olayından sonra sosyal medya platformu TikTok'ta benzer skandallar hız kesmeden devam ediyor. Bu tarz olayların son zamanlarda sık sık gündeme gelmesi nedeniyle birçok vatandaş tarafından gösterilen tepkiler, platformun gözden geçirilmesine neden oldu. Son olarak orta yaşlı bir kadın, skandal ifadeler kullandı. Bu tarz olayların gün geçtikçe farklı şekillerde ve birçok kez gündeme gelmesi, platformun daha fazla olumsuz örnek ile dikkat çekmesine neden oluyor.