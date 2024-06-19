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Trabzon Uzungöl'de araç kuyruğu kilometrelerce uzadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla en çok ilgi gören turistik yerlerden biri de Trabzon oldu. Çaykara'daki Uzungöl'e gitmek isteyenler bölgeye akın ederken, kilometrelerce araç kuyruğu oldu.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, Kurban Bayramı'nda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Yoğun ilginin gösterildiği doğa harikasına gelmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu.

Trabzon Uzungöl'de araç kuyruğu kilometrelerce uzadı - 1. Resim

TRABZON UZUNGÖL'E DÜNYANIN HER YERİNDEN TURİST GELİYOR

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Uzungöl 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tam kapasite doluluk oranına ulaştı.

Yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Trabzon Uzungöl'de araç kuyruğu kilometrelerce uzadı - 2. Resim

Oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olurken, Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Abdullah Özen, Uzungöl'de trafik sorunun her bayram olduğuna dikkat çekti.

Trabzon Uzungöl'de araç kuyruğu kilometrelerce uzadı - 3. Resim

Özen, “Okulların kapanması ve Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatilde başta Uzungöl olmak üzere Trabzon ve çevre illerde turizmde güzel bir hareketlilik yakaladık. Uzungöl çok güzel bir 3 gün geçirdi diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de yoğunluk devam edecek. Uzungöl'ü ziyaret edecek misafirlerimizin özellikle erken rezervasyon yaptırmalarını rica ediyoruz. Uzungöl'deki trafik sorunu maalesef her bayramda bu şekilde oluyor. Bunun için üzgünüz. Maalesef henüz bir imar planımız yok. İmar planı olmadan Uzungöl'ü çözmek imkansız” ifadelerini kullandı.

Trabzon Uzungöl'de araç kuyruğu kilometrelerce uzadı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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