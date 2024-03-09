Trabzon'da 'drakula' paniği! İstila 6 yıldır durdurulamıyor

Trabzon'daki fındık bahçelerini halk arasında 'drakula' olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği istila etti. Fındığın dalını komple kurutarak yok eden böcek nedeniyle Maçka'da şu ana kadar 4 bin hektardan fazla alanda fındık sökümü yapıldı.

Trabzon, halk arasında ’drakula’ olarak bilinen ve fındığın dalını komple kurutarak yok eden Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile mücadele ediyor.

Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde 2018 yılından itibaren görülen böcek nedeniyle şu ana kadar 4 bin hektardan fazla bir alanda söküm çalışması yapılırken fındık üreticisine 24 milyon TL ödeme yapıldığı kaydedildi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HER ŞEY FARKLI OLABİLİR'

Böceğin yayılımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, “Belli bir sıcaklığı bulunca kendilerini dışarıya atacaklar yumurtalarını larvalarını bırakacaklar daha sonra hayatlarını devam ettirecekler" diyerek şunları kaydetti:

"Fındığın şu anda çok çok belirgin üç tane zararlısı var. Turunçgil Uzun Antenli Böceği, fındığın dalını komple kurutuyor yok ediyor, Kahverengi Kokarca, Ricania simulans diye yalancı kelebek var ayrıca dal kıran. Biz bunlarla ilgili vakit geçirmeden baskın bir mücadele yapmamız gerekiyor. Bunu bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda çok farklı noktalara geleceğimizi belirtmek isterim. Şu ana kadar verdiği zararla ilgili verim anlamında kesin bir şey söyleyemeyiz."