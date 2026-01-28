Trabzon’un Ortahisar ilçesinin yaklaşık 28 kilometre açıklarında saat 23:15’te 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken, valilikten açıklama geldi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin birçok bölgesinden sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerde Balıkesir'de meydana gelen depremlerin ardından bir gelişme de Karadeniz'de yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 23:15’te Trabzon’un Ortahisar ilçesinin yaklaşık 28 kilometre açıklarında deprem meydana geldi.

Yerin 14.61 kilometre derinliğinde kaydedilen 3,8 büyüklüğündeki sarsıntı, Rize, Gümüşhane ve Giresun'da da hissedildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Depremler sürecek mi? Sındırgı için uzmanlardan art arda açıklamalar

"OLUMSUZ İHBAR ULAŞMAMIŞTIR"

Depremin ardından Trabzon Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada "Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz (AFAD) başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tarafından saha tarama ve inceleme çalışmaları süratle gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır" denildi.

BAŞKAN GENÇ'TEN AÇIKLAMA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şehrimizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylesin, beterinden korusun."

Haberle İlgili Daha Fazlası