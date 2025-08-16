TSK'da sürpriz dilekçe! Orgeneral Kemal Yeni emekliliğini istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapacak yeni general ve amiraller belli olmuştu. Ataması yapılan isimlerden biri de Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni'ydi.

Yeni, Erzincan'da konuşlu 3. Ordu Komutanlığı görevine getirilmişti.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VERDİ

NTV'nin haberine göre, Orgeneral Kemal Yeni'nin atama kararlarının ardından emeklilik dilekçesi verdiği bu talebin de işleme konulduğu öğrenildi.

2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini yürüten Yeni 2023 yılından bu yana Genelkurmay 2. Başkanlığı görevindeydi.

Yeni'nin emekliliğinin ardından kısa süre içinde 3. Ordu Komutanlığı'na yeni bir ismin atanması bekleniyor.