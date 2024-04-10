Tünelde korku dolu anlar, seyir halindeki araç alev topuna döndü

Artvin'de, bir otomobil seyir halindeyken tünel içerisinde alev topuna döndü. Araç sürücüsü canını zor kurtardı, Yusufeli-Artvin kara yolu trafiğe kapandı, araçtan geriye ise demir yığını kaldı.

Yusufeli-Artvin kara yolu Merkez Viyadüğü mevkisindeki T13 tüneli içinde, Önder Köse'nin kullandığı otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevlerin kısa sürede aracı tamamen kaplaması sonucu kara yolu trafiğe kapandı.

Durumu fark ederek araçtan inen sürücünün ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Ulaşım, kullanılamaz hale gelen aracın çekilmesiyle normale döndü.