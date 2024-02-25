TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kavlak, bugün memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Asgari ücret görüşmelerinde masada TÜRK-İŞ'i temsil eden Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak dün sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kavlak, bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

PEVRUL KAVLAK'A VEDA

5 Nisan 2009 tarihlerinde yapılan 13’üncü Olağan Genel Kurulu’ndan bu yana yürüttüğü Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanlık görevini sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Pervul Kavlak için bugün Türk Metal Sendikası'nda tören düzenlendi. Töreninin ardından Kavlak'ın cenazesi, Kırıkkale Kavlak Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılanlar, burada Kavlak'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

İkindi vakti İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kavlak'ın cenazesi, Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kavlak'ın ailesi ve yakınları, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜRK-İŞ yöneticileri ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile Türk Metal Sendikası üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

PEVRUL KAVLAK KİMDİR?

Pevrul Kavlak 1962 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldi. İş hayatına, 1979 yılında M.K.E.K Silah ve Tüfek Fabrikası'nda adım attı. 1991 yılında Çerkezköy’de Profilo Telra Elektronik San. A.Ş.’de mesaiye başladı.

1992 yılında Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Mali Sekreterliğine,1995 yılında Çerkezköy Şube 5. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Sekreterliğine, 16 Ağustos 1998 tarihinde Çerkezköy Şube 6. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığı görevine seçildi.

2002 yılında Türk Metal Sendikası'nın Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2009 yılında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı olarak seçilen Kavlak halihazırda Türk-İş Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Pevrul Kavlak'ın 2012'de çıkan "Sosyal Sendikacılık" adlı bir kitabı da vardır.