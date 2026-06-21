5 yıl önce üniversite eğitimi için Kazakistan'dan Türkiye’ye gelen 22 yaşındaki Zarina Karimzhanova, 1 yıllık dil eğitimi sonrasında üniversiteyi birincilikle tamamladı. Başarılı öğrenci "Kökümüz Türk olduğu için Türkiye'ye geldiğim zaman hiç zorlanmadım. Avrupa'ya ya da Çin'e gidip tekrar dil öğrenmek istiyorum. Ondan sonrada kendi ülkemde işe başlarım" dedi.

22 yaşındaki Zarina Karimzhanova, üniversite eğitimi için 5 yıl önce Kazakistan’dan Türkiye’ye geldi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe eğitimi aldı.

BİRİNCİLİKLE MEZUN OLDU

Bir yıl süren dil eğitiminin ardından EBYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde öğrenim görmeye başladı. Genç öğrenci lisans eğitimini bölüm birinciliğiyle tamamlayarak mezun oldu.

Kazakistan'dan gelen bir öğrencinin bölüm birincisi olmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Rektör Prof. Dr. Akın Levent, "Kazakistan'dan gelen Zarina kızımız, TÖMER'de bir yıllık Türkçe eğitiminden sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin İşletme Bölümü'nü birincilikle bitirme başarısı gösterdi" dedi.

Türkçe bilmeden geldi, bölüm birincisi oldu! Kazakistan’dan Erzincan’a uzanan başarı hikâyesi

“BAŞARILI OLDUĞUNUN KANITI”

Rektör Levent şöyle konuştu:

Türk dünyasından, Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan ve Türkmenistan'dan gelen öğrencilerimiz, burada öğrenim görüyor. Bugün bunun güzel bir örneğini yaşıyoruz. Kazakistan'dan gelen Zarina kızımız, TÖMER'de bir yıllık Türkçe eğitiminden sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin İşletme Bölümü'nü birincilikle bitirme başarısı gösterdi. Bu, bizi ziyadesiyle memnun etti çünkü Türk dünyasından gelen bir öğrencinin bizim üniversitemizin bir bölüm birincisi olması, bu öğrencimizin hem kendi ülkesinde hem de bizim ülkemizde başarılı olduğunun kanıtıdır.

Levent, yabancı öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin kültür elçileri olarak önemli görevler üstleneceklerine inandığını ifade etti.

HEPSİ FARKLI BÖLGELERDEN

TÖMER Müdürü Prof. Dr. Yasin Mahmut Yakar ise merkezin 2010 yılından bu yana dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilere Türkçe eğitimi verdiğini söyledi.

Türkçe bilmeden geldi, bölüm birincisi oldu! Kazakistan’dan Erzincan’a uzanan başarı hikâyesi

“KÜLTÜR BAĞLARI OLUŞTURDUK”

Yakar, "Avrupa, Afrika ve Orta Asya'dan birçok öğrenciye Türkçe sertifika programlarıyla dilimizi öğrettik. Bunu yaparak hem kültürümüzü öğretmiş olduk hem de Türkiye ile diğer ülkeler arasında çok ciddi gönül bağları, kültür bağları oluşturduk. Bu açıdan TÖMER, aynı zamanda üniversitemizin dünyaya açılan kapılarından birisi, belki de en önemlisi diyebilirim. Bugün öğrencimiz Zarina, 5 yıl önce Kazakistan'dan Erzincan'a geldiğinde tek kelime Türkçe bilmiyordu ama şu anda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü birinci olarak bitirdi. Bu, bizim için büyük bir gurur” dedi.

Türkçe bilmeden geldi, bölüm birincisi oldu! Kazakistan’dan Erzincan’a uzanan başarı hikâyesi

34 ÖĞRENCİYE TÜRKÇE EĞİTİMİ

Yakar, geçen yıl Filistin, Afganistan, Türkmenistan ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinden gelen 34 öğrenciye Türkçe eğitimi verdiklerini anlattı.

Yakar, şöyle konuştu:

Şu anda Filipinler'den, Türkmenistan'dan, Balkan ülkelerinden, Afrika'dan ve farklı ülkelerden öğrencilerimiz var. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi TÖMER olarak bu misyonumuzu, bu görevimizi büyük bir aşkla, şevkle burada görevli olan 7 arkadaşımızla birlikte yapmaya devam ediyoruz ve bundan sonra da üniversitemizin dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğiz.

“HİÇ ZORLANMADIM”

Bölümünü derece ile bitiren Kazakistanlı öğrenci Zarina Karimzhanova ise şöyle konuştu:

Türkiye'ye hayallerimi gerçekleştirmek için okumaya geldim. Kendime yeni dostlar buldum, kültürlerini öğrendim. Kökümüz Türk olduğu için Türkiye'ye geldiğim zaman hiç zorlanmadım. Buranın insanları da iyimser. Burada sadece eğitime odaklanabiliyorsun. Erzincan, çok sakin bir şehir. Üniversitemden çok memnunum, hocalarım da çok iyi. Üniversitenin eğitim kalitesi çok yüksek. Türkiye'ye ilk geldiğim zaman hiç Türkçe bilmediğim için zorlanmıştım ama TÖMER'de Türkçeyi öğrendiğim için eğitimime çok kısa bir zamanda başlayabildim.

“KENDİ ÜLKEMDE İŞE BAŞLARIM”

Genç öğrenci hedefini ise “Üniversitemi bitirdikten sonra Avrupa'ya ya da Çin'e gidip tekrar dil öğrenmek istiyorum. Ondan sonrada kendi ülkemde işe başlarım. Belki uluslararası ticaretle uğraşırım ya da kendi şirketimi kurarım” diyerek anlattı.

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