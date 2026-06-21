İngiltere'de kabine içinden gelen baskıların arttığı süreçte Başbakan Keir Starmer'ın istifa edeceği öne sürüldü.

The Sun gazetesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 22 Haziran günü istifa kararını açıklamayı değerlendiriyor.

Başbakan’a en yakın isimlerden biri olan Ticaret Bakanı Peter Kyle, Starmer’ın istifa ihtimalini dışlamayan açıklamalarda bulundu.



Öte yandan Sky News'in haberine göre de Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Başbakan Keir Starmer’a açıkça istifa etmesi gerektiğini iletti.

Şu anda Downing Street'ten uzakta olan Starmer, eşi ve çocuklarıyla birlikte başbakanın kırsal konutu Chequers’da adeta inzivaya çekilmiş durumda. Starmer’ın geleceği hakkında karar vermek üzere ailesiyle zaman geçirdi saatlerde, kabinesinin ve partisinin desteğini kaybettiği öne sürüldü. İngiliz basınına konuşan yetkilii, "Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander gibi ağır topların da devreye girerek, partinin geleceği adına Starmer’ı koltuğu bırakmaya ve net bir takvim belirlemeye çağırdı." dedi.

İngiltere Başbakanı istifa edecek mi?

MAKERFİELD DEPREMİ

İşçi Partisi'ndeki bu büyük kırılmanın arkasında, Andy Burnham’ın Makerfield ara seçimlerinde elde ettiği ezici zafer yer alıyor. Kendisini "Kuzeyin Kralı" olarak tanımlayan Burnham, oyların yüzde 55’ini alarak yükselişteki Reform UK partisini geride bıraktı ve parlamentoya güçlü bir dönüş yaptı. Milletvekilleri arasında Nigel Farage liderliğindeki Reform UK dalgasını durdurabilecek tek ismin Burnham olduğu yönünde fikir birliği var.

Sıradan ve samimi tarzıyla seçmeni ikna etmeyi başaran Burnham, Başbakan’ın çekilmemesi halinde hükümette kitlesel istifaları tetikleyecek bir darbe planı hazırlamakla da suçlanıyor.

100’DEN FAZLA MİLLETVEKİLİ İSYAN ETTİ

Starmer’ın istifasını açıkça talep eden milletvekili sayısı da 100’ü aşmış durumda.

Öte yandan Maliye Bakanı Rachel Reeves’in ise Başbakan’ı doğrudan arayarak desteğini sunduğu iddia edildi.

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