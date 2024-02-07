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    • Türkiye düşmanı kirli eller depremi fırsat bilmişti... Hedefleri yardım etmek değil, kaos çıkarmaktı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Türkiye düşmanı kirli eller depremi fırsat bilmişti... Hedefleri yardım etmek değil, kaos çıkarmaktı!
    Deprem, Terör, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye ‘uluslararası yardım’ talep edince İsrail, “Zeytin Dalları” adını verdiği operasyonla 150 kişiyi deprem bölgesine yollamıştı. İsrail basını, ekipte istihbaratçı subaylar bulunduğu için fotoğraftaki bazı kişilerin yüzünü gizlemişti.

    YILMAZ BİLGEN'İN ÖZEL HABERİ- Türkiye, geçen sene 6 Şubat sonrası seferberlik başlatıp depremin yol açtığı büyük yıkımla mücadele etti.

    Devletin topyekûn yara sarmaya odaklanması pusuda bekleyen Türkiye düşmanlarını harekete geçirmişti.

    KAOS ÇETESİ KARA PROPAGANDA BAŞLATMIŞTI

    Fırsatı kaçırmak istemeyen yurt dışı destekli kaos çetesi, etnik yapı üzerinden fitne ateşi yakmak için çalışmıştı. Yalanlar üzerinden ve kara propaganda hamlesi başlatılmıştı.

    Terör örgütü THKP-C Acilciler, etnik unsurları kullanarak Hatay’ı karıştırma planı yapmıştı. PKK, FETÖ ve yabancı istihbaratçılar da acısını istismar ettikleri depremzedeleri devlete karşı isyan ettirmek için her yolu denemişti.

    HAKAN FİDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI BİZZAT YÖNETTİ

    Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan daha ilk anlardan itibaren bölgeye giderek arama-kurtarma çalışmalarını bizzat yönetti. Yardım bahanesi ile alana sızmak isteyen onlarca karanlık yapı tespit edildi.

    'ASRIN FELAKETİ' İÇİN SKANDAL BENZETME

    İsrail merkezli siyonist Chabad örgütü, Asrın Afeti için “Firavun’un Kızıldeniz’de boğulması” benzetmesi yapmıştı. Yardım ekibi görünümlü örgüt tarihî eserleri çalmış, hatta sinagog enkazından çıkardığı bir Tevrat’ı İsrail’e kaçırmıştı.

    FİTNE KAMPLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

    Aralarında istihbaratçı subayların yer aldığı ekibin, Kürt ve Alevi vatandaşları sokağa dökmeyi hedeflediği belirlenmişti. Bölgenin detaylı haritasını çıkaran Batılı güçlerin Samandağı, Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü ve K.Maraş’ta açtıkları kamplarda şüpheli faaliyetler yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

    Güvenlik kaynakları da deprem dönemi birçok ülke istihbarat ajanları ile birlikte MOSSAD’ın Türkiye’ye sızma çabası içerisinde olduğunu, ilk beş günlük dönemde yakın takip ve anında müdahaleyle hepsinin saf dışı edildiği bilgisini paylaştı.  

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremTerör
    Haberler > Gündem > Türkiye düşmanı kirli eller depremi fırsat bilmişti... Hedefleri yardım etmek değil, kaos çıkarmaktı!
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