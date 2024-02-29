Türkiye’de ulaşılmayacak yer kalmayacak! Bölünmüş yol 5 yılda 4’e katlanacak

Yapılacak çalışmalarla 299 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu 2028’de 1.576 kilometreye ulaştırılacak. 54 kilometre olan tünel uzunluğu 246,5 kilometreye, 29 kilometre olan köprü uzunluğu, 147 kilometreye yükseltilecek. Ayrıca 5 yılda ilave 118 kilometre köprü yapılacak

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ’UN HABERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), vatandaşların konforlu ve güvenli sürüş yapabilmesi için yollarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemin planlamasını yapan KGM, gerçekleştireceği çalışmalarla otoyol hariç yapılacak bölünmüş yol uzunluğunu 5 yılda 4’e katlayacak. Plana göre; geçen yıl itibarıyla otoyollar hariç 299 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, bu yıl 520 kilometreye, gelecek yıl 741 kilometreye, 2026’da 1002 kilometreye, 2027’de 1.273 kilometreye, 2028’de de 1.576 kilometreye ulaştırılacak.

TEK YOLLARIN UZUNLUĞU DA ARTACAK

Ayrıca, devlet yolları ile il yollarında Bitümlü Sıcak Karışımlı (BSK) yol uzunluğu, bu yıl 835 kilometreden 1.688 kilometreye çıkarılacak. BSK’lı yol uzunluğu, 2028’de 5 bin 474 kilometreyi bulacak. Aynı yerlerde sathi kaplamalı yol uzunluğu da 5 yılda 557 kilometreden 1.057 kilometreye çıkarılacak. Tek yollarla ilgili de çalışma yapacak olan KGM, tek yol uzunluğunu bu yıl 287 kilometreden 577 kilometreye yükseltecek. Tek yol uzunluğu, 2028’de de 2 bin 70 kilometreye ulaşacak.

5 YILDA 118 KİLOMETRE KÖPRÜ YAPILACAK

KGM’nin önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar içinde tünel ve köprülerin de önemli bir yeri olacak. Bu çerçevede KGM, devlet ve il yollarında geçen yıl itibarıyla 54 kilometre olan tünel uzunluğunu bu yıl 86 kilometreye yükseltecek. Devlet ve il yollarında bu yıl ilave 32 kilometrelik tünel açılacak. Tünel uzunluğu, 2028 sonuna kadar da ilave 192,5 kilometre tünel ile 246,5 kilometreye ulaştırılacak. KGM ayrıca devlet ve il yollarındaki köprü uzunluğunu da 5 yılda 29 kilometreden 147 kilometreye çıkarılacak. 5 yılda ilave 118 kilometre köprü yapılacak.

Bu arada, yapım çalışmalarında, Yıllık Ortalama Günlük Ağır Taşıt Trafiğine (YOGATT) göre tır güzergâhları, doğu-batı koridorları, kuzey-güney aksları, limanlar ve sınır kapıları ile uluslararası koridorlar dikkate alınarak yapılan önceliklendirme çalışmalarının belirleyici olacağı belirtildi.