Türkiye'den Siyonist Bakanın Mescid-i Aksa için hadsiz sözlere sert tepki: Soysuz, lanetli...

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söylemişti. Siyonist Bakan'ın hadsiz sözlerine Türkiye'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soysuz, lanetli bir açıklama" dedi.

Gazze'de katliam saldırılarını sürdüren İsrail, Filistin topraklarını sistematik şekilde işgal etmeye devam ediyor. Mescid-i Aksa'ya geçtiğimiz günlerde baskın yapan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bugün Müslümanların ilk kıblesi Aksa'ya sinagog inşa etmek istediğini söyledi.

Siyonist Bakan'ın hadsiz sözlerine Türkiye'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır.

Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir.

Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa’nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."

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