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Türkiye'den Yemen'deki mutabakata destek: Memnuniyetle karşılıyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den Yemen&#039;deki mutabakata destek: Memnuniyetle karşılıyoruz

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli taraflar arasında varılan mutabakat konusunda yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Barış ve istikrara dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Varılan mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni ediyoruz. Yemenli tarafların yapıcı diyalog yoluyla ülkenin barış ve istikrarına odaklanmalarını bekliyoruz."

Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceği de vurgulandı.

İKİ SEKTÖRDE ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve havacılık sektörlerinde bazı önlemlerin alınması yönünde anlaşmaya varılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma gereği Sana ile Ürdün arasında seferlerin yeniden başlayacağı ve günlük 3 sefere çıkarılacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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