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    • - Güncelleme Tarihi:

    Türkiye’nin AB’ye güvenmesi için vize serbestisi uygulanmalı

    Prof. Dr. Mustafa Nail Alkan, "Türkiye AB ilişkilerinin normalleşmesi için iki taraf arasında ‘güven artırıcı’ adım olarak vize serbestisi gündeme gelmeli. Türkiye vize için birçok kriteri yerine getirdi, eğer Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne güvenmesi isteniyorsa vize serbestisi uygulaması başlamalı” dedi.

    Türkiye’nin AB’ye güvenmesi için vize serbestisi uygulanmalı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara’da Vefa Tanır Vakfı (VETAV) ve Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği (TANDEM) tarafından Türkiye-AB Paneli gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Mustafa Nail Alkan, Taner Kavasoğlu ve Kemal Ramoğlu katıldı. 2024 yılı için AB ilişkilerinde büyük bir beklentisinain olmadığını ifade eden Prof. Dr. Alkan “AB unutmamalı ki Türkiye Cumhuriyeti alternatif birliklere de yönelim sağlamaya başladı. Türkiye AB ilişkilerinin normalleşmesi için iki taraf arasında ‘güven artırıcı’ adım olarak vize serbestisi gündeme gelmeli. Türkiye vize için birçok kriteri yerine getirdi, eğer Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne güvenmesi isteniyorsa vize serbestisi uygulaması başlamalı” dedi.

    Türkiye açısından AB’ye alternatiflerin olduğunu belirten Kavasoğlu da “Bizim için en doğrusu Batı’nın iyi taraflarını ele alıp uygulamak, biz hiçbir zaman AB’ye muhtaç olmadık” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Türkiye’nin AB’ye güvenmesi için vize serbestisi uygulanmalı
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