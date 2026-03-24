Türkiye'ye getiriyordu! Çikolata dolu çantadan servet çıktı
Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tır, Bulgaristan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda durduruldu. Sürücüsünün Türk vatandaşı olduğu öğrenilen tırda içi çikolata dolu çantada beyan edilmemiş 220 bin euro bulundu.
Romanya'dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve yük taşımadığı belirlenen bir tır, Bulgaristan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda risk analizi kapsamında detaylı aramaya gönderildi.
Türk vatandaşı sürücü, gümrük memurlarına beyan edilecek herhangi bir şeyinin olmadığını söyledi. Gümrük ekipleri tarafından yapılan aramada, sürücü kabininde bulunan üst yatakta çikolata ürünleriyle dolu bir yolcu çantası bulundu.
220 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ
Çantanın içerisinde yapılan incelemede, çikolataların altına gizlenmiş şekilde 50 ve 100 Euro'luk banknotlardan oluşan toplam 220 bin euro ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı Svilengrad birimi gözetiminde, gümrük müfettişleri tarafından ön soruşturma başlatıldı.