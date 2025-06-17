Uçaklar yola çıktı, Orta Doğu'ya gidiyorlar! O ülkeden kritik adım

İngiltere Savunma Bakanı Healey, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle personeli korumak ve gerilimi azaltmak amacıyla RAF jetlerinin konuşlandırıldığını açıkladı. Uçakların İsrail savunmasında veya ABD'nin olası İran operasyonlarında kullanılıp kullanılmayacağına dair net bir açıklama yapılmazken, İngiltere diplomatik çözüm çağrısını sürdürüyor.

İngiliz basınına göre, Savunma Bakanı Healey, Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde (RUSI) düzenlenen bir konferansta gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

İngiliz savaş uçaklarının Orta Doğu'ya ulaşmaya başladığını söyleyen Healey, ilerleyen günlerde daha fazla uçağın da gönderileceğini kaydetti.

RAF JETLERİ KONUŞLANDIRILDI

Healey, jetlerin "personeli korumak, ortaklara güven vermek ve acil gerilimi azaltma ihtiyacını pekiştirmek" amacıyla operasyonel bir cevap olarak gönderildiğini belirtti.

Jetlerin İsrail’i savunmak için kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili soruya net cevap vermekten kaçınan Healey, jetlerin gelecekte İran’a yönelik olası ABD hava saldırılarına katılıp katılmayacağıyla ilgili soruyu da cevapsız bıraktı.

Healey, jetlerin, İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki ve Umman'daki askeri varlığını "İran'dan gelebilecek herhangi bir tehditten" daha iyi korumak için konuşlandırıldığını söyledi.

İNGİLTERE'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Taraflara itidal çağrısında bulunan Healey, diplomatik çözümün kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olası durumlara destek vermek amacıyla Orta Doğu'ya RAF jeti konuşlandırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, halihazırda bölgede bulunan RAF jetleri ve yakıt ikmal uçaklarına ek olarak yeni uçakların gönderileceği kaydedilmişti.