Uçuşlara savaş engeli! Dünyanın en büyük şirketleri kilit: Havaalanında yoğunluk

Orta Doğu'da sular durulmuyor. İran-İsrail çatışmaları nedeniyle birçok havaalanında yoğunluk oluştu. Emirates, Qatar Airways gibi dünyaca ünlü şirketler zarar etmeye başladı.

İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ardından birçok Orta Doğu ülkesi hava sahasını kapattı.

HAVAALANLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Bu durum, Lübnan’daki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda Cuma günü yolcuların uzun gecikmeler ve iptaller yaşamasına neden oldu. Cumartesi günü onlarca uçuş iptal edilirken, birçok yolcu terminalde mahsur kaldı.

Benzer hava sahası kapanmaları İsrail, İran ve Ürdün'de de uygulanarak bölge genelinde ciddi aksamalara yol açtı. Flightradar24 verilerine göre, hava trafiğinde keskin bir düşüş yaşandı; birçok havayolu uçuşlarını iptal etti veya yeniden yönlendirdi.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞİRKETLER ZARAR EDİYOR

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, İsrail, İran, Ürdün ve Lübnan üzerinden Rus hava yollarının uçuş yapmasını yasakladı. Emirates, Qatar Airways ve Flydubai gibi büyük havayolu şirketleri operasyonlarını askıya alırken, AJet, Pazartesi gününe kadar İran, Irak ve Ürdün’e tüm uçuşlarını iptal etti.

Söz konusu aksaklıklar, İsrail’in Tahran, İsfahan ve bazı nükleer tesisler dahil olmak üzere İran’da birçok noktayı hedef aldığı bildirilen hava saldırılarının ardından yaşandı. İran devlet medyası, saldırılarda üst düzey askeri yetkililerin hayatını kaybettiğini öne sürdü.