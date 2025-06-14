İran-ABD görüşmesi iptal! Orta Doğu'da gerginlik zirve yaptı

İsrail'in Tahran'a düzenlediği geniş çaplı hava saldırıları sonrası İran-ABD nükleer müzakereleri iptal edildi.

ABD ile İran arasında Umman arabuluculuğunda gerçekleştirilen nükleer konulu müzakereler, İsrail’in saldırılarının ardından sekteye uğradı.

"BARIŞA ULAŞMANIN TEK YOLU..."

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, yarın başkent Maskat’ta yapılması planlanan nükleer görüşmelerin 6. turuna ilişkin, "Yarın yapılması planlanan İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa ulaşmanın tek yoludur" açıklamasını yaptı.

DÜN GECE NELER OLDU?

İsrail ordusu, gece boyunca İran'ın başkenti Tahran'da 40'a yakın yere hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Ordu Sözcüsü Effie Defrin yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılara değindi.

Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 70'ten fazla savaş uçağıyla gece boyunca Tahran'a hava saldırıları düzenlediklerini belirtti.

Bu saldırılarda 40'a yakın yerin hedef alındığı söyleyen Defrin, "Tahran artık dokunulmaz değil" yorumunda bulundu.

Defrin, İran'a ait hava savunma sistemlerine yönelik saldırılar sayesinde "İsrail uçak ve insansız hava araçlarının Tahran üzerinde serbestçe uçtuğunu" savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a ait karadan karaya ve karadan havaya füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurmuştu.