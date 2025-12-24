Türkiye Gazetesi
Ümit Özdağ'ın yargılandığı davada karar çıktı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Özdağ'ın 4 yıl 8 aya kadar hapsi talep ediliyordu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz ocak ayında tutuklanmıştı.
Özdağ, 148 günlük tutukluluğun ardından Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu çıktı
BERAAT ETTİ
35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yürütülen yargılamada Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenirken bugün karar verildi.
Özdağ'ın beraatine hükmedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR