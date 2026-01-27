CHP’de rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun adaylık sürecinde kurulan ve tüzüğe eklenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO), parti çalışanları için sürgün yerine döndü.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Ankara Üsküp Caddesi’ndeki parti okulunun aday ofisine dönüştürülmesinin ardından Genel Merkez’e paralel olarak yönetim faaliyeti gösteren binada görevlendirilen personellerin Genel Merkez’den gönderildiği öğrenildi.

İmamoğlu’nun aday ofisinde çalışan temizlik, çay, yemekhane ve büro personellerinin, parti yöneticileri tarafından gönüllülük esasına göre değil zorunlu olarak aday ofisine gönderildiği belirtiliyor. Söğütözü’nden Üsküp Caddesi’ne gönderilen çalışanların bu duruma ‘sürgün’ olarak baktığı ve seçim hakkı verilmeden zorunlu olarak gönderilmelerini eleştirdikleri belirtiliyor.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu CAO Yürütme Kurulu ile kampa girdi. Özel, önümüzdeki ay gölge bakanlarla birlikte bir lansman düzenleyecek ve iktidara gelmeleri hâlinde ne yapacaklarını anlatacak.

