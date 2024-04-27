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Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi: 3’ü ağır 12 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi: 3’ü ağır 12 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da, üniversite öğrencilerini taşıyan bir tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır toplam 12 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenilen üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır toplam 12 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukova Eskiyayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçay’a gittikleri doğa yürüyüşünden dönmekte olan ve içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu 54 S 0579 plakalı tur otobüsü şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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