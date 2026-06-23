Uraloğlu açıkladı! 7 gemimiz Hürmüz Boğazı'nda bekliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD-İran savaşının başından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 7 geminin ise bekleyişinin devam ettiğini ifade etti.
- ABD-İran savaşının başından bu yana Türk sahipli 11 gemi Hürmüz Boğazı'nı güvenli geçerek körfezden ayrıldı.
- Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşı görev yapıyor.
- Bu 7 gemiden biri Türk bayrağı taşıyor.
- Bu gemilerden 2'si 21 Haziran sabahı terk etti.
- Bakanlık, vatandaşların ve gemilerin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
ABD-İran savaşının başından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldığını belirten Uraloğlu, 7 geminin ise bekleyişinin devam ettiğini bildirdi.
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Bakan Uraloğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz.
Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı.
Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor.
Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."