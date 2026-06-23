Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD-İran savaşının başından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 7 geminin ise bekleyişinin devam ettiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ABD-İran savaşının başından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldığını belirten Uraloğlu, 7 geminin ise bekleyişinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz.

Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı.

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor.

Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."

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